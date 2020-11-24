Более одного миллиона человек охвачены мерами содействия занятости – Биржан Нурымбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках решения вопросов занятости населения в условиях распространения коронавируса Правительство РК мобилизовало все возможности и ресурсы государственных программ. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РК Биржан Нурымбетов в ходе встречи в онлайн-режиме с представителями НПО в рамках IX Гражданского форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство мобилизовало все возможности и ресурсы государственных программ. Это программа «Енбек» (охват - 600 тысяч человек). Мы ввели новую антикризисную программу «Дорожная карта занятости» (охват - 240 тыс. чел) и другие госпрограммы (охват - 364 тысячи человек). И уже сегодня более одного миллиона человек охватили мерами содействия занятости», - сказал министр.

По информации Б. Нурымбетова, эти программы считаются инструментами социальной защиты от безработицы. Как считает министр, системно продуктивная занятость должна обеспечивать создание новых постоянных рабочих мест в экономике. Поэтому Правительство будет делать упор именно на создание, наращивание темпов создания рабочих мест, включая поддержку и развитие малого и среднего бизнеса.

Напомним, с 23 по 27 ноября в столице проходит IX Гражданский форум. В нынешнем году мероприятие организовано в режиме онлайн, благодаря чему в программе форума будут не только традиционные выступления, дискуссии и тренинги, но и видеоподкасты, а также встречи министров с представителями неправительственного сектора. Трансляция будет вестись ежедневно, при этом зрители смогут задавать свои вопросы в комментариях и оперативно получать обратную связь. Первый Гражданский форум прошел 14 октября 2003 года.