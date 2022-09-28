Более одного миллиарда тенге выделили на ремонт домов в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства по госпрограмме в этом году выделили более одного миллиарда тенге. Об этом на встрече с населением сообщил аким города Руслан Анбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам градоначальника, для проведения реконструкции многоквартирных жилых домов из республиканского бюджета в прошлом году выделили кредит в размере 980 млн тенге. На эти деньги провели модернизацию в 18 многоквартирных жилых домах. В том числе в 13 – капитальный ремонт кровли, в пяти – замена 10 лифтов. Из них в трех домах лифты не работали более 25 лет.

На 2022-й год выделили более одного миллиарда тенге, которые направили на ремонт 19 домов. Работа проводится в порядке очередности, размещенной на сайте акимата города.

«Знаю, что были обращения от жильцов дома по улице Горького по поводу некачественного ремонта. Считаю, что прежде чем проводить модернизацию, будет правильно узнать мнение каждого жильца дома. От разработки проектно-сметной документации и до приема работ - должны участвовать жильцы. Без их одобрения я ни один акт подписывать не буду. Пусть это услышат подрядные организации. Только сообща мы можем заставить выполнять работу качественно», - заявил Р. Анбаев.