ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Более одного килограмма гашиша изъяли полицейские Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В одном из микрорайонов города Талдыкорган сотрудниками управления по противодействию наркобизнесу ДП Алматинской области задержан 61-летний житель Меркенского района Жамбылской области, у которого в ходе личного досмотра обнаружено 13 полиэтиленовых свертков, с веществом растительного происхождения, общим весом 1,049 кг. Вещество экспертами признано наркотическим средством гашиш.

«Выяснилось, что наркотическое средство подозреваемый привез из Жамбылской области. Сейчас все детали дела выясняются в рамках досудебного расследования, начатого по ст.296 ч.4 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, в особо крупном размере». Подозреваемый в соответствии со ст.128 УПК РК водворен в ИВС», – сообщил начальник управления по противодействию наркобизнесу Казбек Мухамедов.



