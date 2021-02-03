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    12:57, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Более одного килограмма гашиша изъяли полицейские Талдыкоргана

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Более одного килограмма гашиша изъяли полицейские Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В одном из микрорайонов города Талдыкорган сотрудниками управления по противодействию наркобизнесу ДП Алматинской области задержан 61-летний житель Меркенского района Жамбылской области, у которого в ходе личного досмотра обнаружено 13 полиэтиленовых свертков, с веществом растительного происхождения, общим весом 1,049 кг. Вещество экспертами признано наркотическим средством гашиш.

    «Выяснилось, что наркотическое средство подозреваемый привез из Жамбылской области. Сейчас все детали дела выясняются в рамках досудебного расследования, начатого по ст.296 ч.4 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, в особо крупном размере». Подозреваемый в соответствии со ст.128 УПК РК водворен в ИВС», – сообщил начальник управления по противодействию наркобизнесу Казбек Мухамедов.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Алматинская область
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