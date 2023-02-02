Более млрд тенге выделили в Карагандинской области на бесплатные кружки для детей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Карагандинской области для дополнительного образования детей выделили 1 млрд 127 млн тенге. Эти деньги распределят по 144 кружкам и секциям, где будут бесплатно заниматься почти 5 тысяч детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дети занимаются по программе подушевого финансирования народными и современными танцами, хореографией, живописью, рисованием, кукловождением, моделированием одежды, кройкой и шитьем, в кружках актерского мастерства, сценической речи, модельного искусства, краеведения, учатся на гидов-экскурсоводов, эстрадному вокалу, народному пению, игре на домбре. И это еще далеко не весь список. Кружки по творческому заказу работают в Караганде, Темиртау, Шахтинске и Сарани», – сообщили в управлении культуры, архивов и документации Карагандинской области.

Попробовать себя в качестве экскурсовода или модельера, сыграть роль отважного рыцаря или сказочной принцессы – все это можно на занятиях в творческих студиях. Всего в Карагандинской области действуют 144 кружка, в которых бесплатно занимаются 4806 детей.

В двух адаптированных кружках от ОБФ «Батыл жүрек» и «Умницы» занимаются 25 детей с ограниченными возможностями живописью, рисованием и лепкой.

В этом году на подушевое финансирование творческого заказа в регионе из бюджета выделен 1 миллиард 127 миллионов тенге.

«Моя дочь Эмилия занимается танцами в ансамбле «Миллениум» студии LA Dance complex два года. Первый год мы занимались платно. Потом узнали о программе ArtSport и получили ваучер. Вот уже год занимаемся бесплатно, а так бы пришлось платить 13 тысяч в месяц. Я считаю, что это отличная возможность для детей. Ведь не все семьи могут платить за кружки. Дочке очень нравится», – отметила карагандинка Наиля Имранова.

На сегодня в ансамбле занимаются около 200 детей в возрасте от 3 до 13 лет.

«Центр LA Dance complex сначала открылся Астане. Благодаря ArtSport нам удалось масштабироваться, в 2021-м мы заработали в Караганде. Ранее у нас в каждом филиале обучалось от 60 до 150 детей, при подушевом финансировании количество детей только в Караганде выросло до 385. Сейчас у нас проходят занятия по следующим направлениям: танцы, живопись, шахматы, вокал», – сказала основатель студии в Караганде Анна Володина.

Немало среди маленьких карагандинок желающих научиться кроить и шить. В творческом центре «Тоғжан» этому делу обучают сертифицированные мастера.

Они помогают детям делать замеры, «читать» выкройки, а самое главное, осваивать азы швейного мастерства. В четырех группах по направлению «Моделирование одежды, кройка и шитье» занимаются более 30 детей.

«Изначально у нас обучались примерно 60 детей в шести группах по направлению «Живопись и рисование». Был всего один преподаватель. С внедрением программы ArtSport в нашем центре открылись еще три кружка: домбра, моделирование одежды, кройка и шитье, графика. Приняты на работу девять преподавателей. Эти кружки бесплатно посещают 280 человек. Дети, занимающиеся кройкой и шитьем, участвуют в показах, демонстрируют одежду и сумки, сшитые собственными руками», – рассказала руководитель центра Айгуль Медеубаева.

Напомним, проект государственного творческого заказа в Казахстане стартовал в мае 2021 года. Его цель – максимальный охват детей в возрасте от 4 до 17 лет бесплатными занятиями. Проект реализуется на портале artsport.edu.kz. Он разработан для регистрации и заявок поставщиков услуг, а также родителей или законных представителей детей и подростков для получения ваучера на бесплатное посещение творческих кружков или спортсекций.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области