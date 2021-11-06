Более миллиона зеленых насаждений будет высажено до конца года в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа по посадке зеленых насаждений в Нур-Султане в этом году идет полным ходом. По плану до конца 2021 года будет посажено 1 042 468 зеленых насаждений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Из более одного миллиона высаживаемых зеленых насаждений 890 151 – сеянцы.

В рамках весенней посадки из планируемого годового объема количество высаженных зеленых насаждений составило 489 290(45 %), в том числе на территории города – 37 024 зеленых насаждений и на территории «Зеленого пояса» столицы – 452 266 сеянцев.

Осенняя же посадка деревьев началась 15 сентября этого года. В рамках этой работы на территории города высажено 115 293 деревьев и кустарников. Среди них – ива красная, клен татарский, ель, сосна, береза, дуб и др.

Районными акиматами проведена следующая работа по посадке зеленых насаждений:

в районе «Алматы» – 4 499 деревьев, 730 кустарников, 980 п/м живой изгороди;

в районе «Байконур» – 615 деревьев, 875 кустарников, 17 600 п/м живой изгороди;

в районе «Есиль» – 8 910 деревьев, 11 022 кустарника, 4 520 п/м живой изгороди;

в районе «Сарыарка» – 1 791 дерево, 20 кустарников.

Посадка деревьев – одна из работ, которая обязательно должна быть реализована после завершения строительства любого объекта. К примеру, управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в рамках строительства и реконструкции автомобильных дорог высажено 35 481 дерево.

Кроме того, по данным Управления контроля и качества городской среды столицы при строительстве объектов МЖК, БЦ, ТРЦ, ТД и др. высажено 36 350 деревьев.

Городское Управление охраны окружающей среды и природопользования при строительстве парков, скверов высадило 500 деревьев и еще 14 500 деревьев в рамках компенсационной посадки.

Акимат города Нур-Султана уделяет особое внимание озеленению прилегающей к столице территории «Зеленого пояса». В рамках осенней посадке деревьев здесь посадили 437 885 сеянцев.

Всего в рамках осенних посадочных работ высажено 576 278 деревьев и кустарников, 32 453 п/м живой изгороди.



