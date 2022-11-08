Более миллиона тонн угля имеется на складах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Электростанции Карагандинской области обеспечены необходимым запасом угля и мазута. О готовности к отопительному сезону этого года на брифинге в прямом эфире на площадке Региональной службы коммуникаций доложил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Нуржан Накипбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Семь электростанций Карагандинской области имеют достаточный запас топлива. На складах есть более 1 млн 90 тыс. тонн угля и 21 тыс. тонн мазута.

В настоящее время в области действуют 33 точки реализации угля. Поставка топлива, в том числе для нужд населения, началась еще в июне.

Также идет круглогодичный ремонт основного оборудования на всех крупных энергоисточниках. Завершен ремонт на 32 котлах и 19 турбинах. В процессе ремонта остаются 8 котлов и 5 турбин.

С мая по октябрь была проведена работа по подготовке оборудования и сетей региона.

«Выполнена подготовка оборудования 7 станций, 680 локальных котельных, 570 электроподстанций и свыше 2 тыс. километров инженерных сетей, в их числе тепло, вода и электричество, порядка 1126 социальных объектов и 5,5 тыс. многоэтажных домов», – сообщил Нуржан Накипбеков.

Будут продолжены работы на крупных проектах. В следующем году должно быть завершено строительство третьего тепловывода от ТЭЦ-3 в Караганде. На сегодняшний день проложено 7 тыс. километров труб. В будущем теплом обеспечат активно застраивающийся район Юго-Востока.

В Балхаше реализуется крупный проект по 1-й и 2-й тепломагистралям. Они подают тепло большей части потребителей города. Работу планируется завершить в следующем году.

Строительно-монтажные работы идут на котельной в Сарани. По их окончании в 2023 году жители получат централизованное теплоснабжение.