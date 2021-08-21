Более миллиона тонн муки в год производят в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вопросы производства, экспорта муки в Костанайской области обсудил в ходе совещания глава региона Архимед Мухамбетов с мукомолами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Архимед Мухамбетов в своём Instagram, Костанайская область располагает производственным потенциалом зерноперерабатывающей отрасли.

«Имеющиеся 45 мукомольных предприятий способны переработать почти 2 млн. тонн зерна в год. Население области полностью обеспечено мукой, макаронными и хлебобулочными изделиями. За последние годы введено более 10 высокотехнологичных мельничных комплексов, а объёмы производства муки превышают 1 млн. тонн в год, отрубей 350 тыс. тонн», - сообщил глава региона.

По итогам совещания аким области поручил профильному ведомству и мукомолам обеспечить стабильное производство муки и отрубей, с сохранением рабочих мест.