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Более миллиона тонн муки в год производят в Костанайской области

21 Августа 2021 03:00
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Более миллиона тонн муки в год производят в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вопросы производства, экспорта муки в Костанайской области обсудил в ходе совещания глава региона Архимед Мухамбетов с мукомолами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил Архимед Мухамбетов в своём Instagram, Костанайская область располагает производственным потенциалом зерноперерабатывающей отрасли.

«Имеющиеся 45 мукомольных предприятий способны переработать почти 2 млн. тонн зерна в год. Население области полностью обеспечено мукой, макаронными и хлебобулочными изделиями. За последние годы введено более 10 высокотехнологичных мельничных комплексов, а объёмы производства муки превышают 1 млн. тонн в год, отрубей 350 тыс. тонн», - сообщил глава региона.

По итогам совещания аким области поручил профильному ведомству и мукомолам обеспечить стабильное производство муки и отрубей, с сохранением рабочих мест.

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#Костанайская область   #Экономика  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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