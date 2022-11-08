Более миллиона тенге выплатили трем костанайцам за сообщения о коррупции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Трем жителям Костанайской области присудили вознаграждения за сообщения о фактах коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Костанайской области, в соответствии с правилами поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, трем гражданам были присуждены вознаграждения в общей сложности на 1 290 545 тенге за сообщения о фактах коррупции.

Антикоррупционная служба напоминает, что о любых коррупционных проявлениях граждане могут сообщить в Call-центр Агентства по противодействию коррупции по номеру 1424.

ДАПК по Костанайской области.

Ранее сообщалось, что в Денисовском районе Костанайской области выявили факты вымогательства со стороны полицейских с сельхозтоваропроизводителей.