Более миллиона тенге штрафа заплатит главный архитектор Экибастуза за взятку
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный архитектор Экибастуза Жаксылык Акболин приговорен к выплате штрафа в размере 1,250 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Антикоррупционной службой Павлодарской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Экибастуз» Акболина Ж.С», - сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
Он подозревался в получении взятки в сумме 50 тыс. тенге за оформление дополнительного земельного участка к частному дому.
«11 февраля т.г. приговором экибастузского городского суда Павлодарской области Акболин осужден к штрафу в сумме 1 млн. 250 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - заключил представитель Антикоррупционной службы.
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