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    10:27, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Более миллиона тенге премий каждому выписали себе чиновники в Акмолинской области

    прокуратура
    Фото: gov.kz

    Факты необоснованной выплаты премий были обнаружены в ходе проверки госоргана города Степногорска. В общей сложности чиновникам было переплачено 13,4 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Установлено, что государственным учреждением при отсутствии экономии по определенным законодательством видам расходов за 2 года произведено необоснованное премирование работников на сумму 13,4 млн тенге. К примеру, только за три месяца учреждение необоснованно премировало шесть работников на сумму 6,6 млн тенге. Размер премий каждого работника составил более 1 млн тенге, — поделились в прокуратуре Акмолинской области.

    Прокуратурой города Степногорска был внесен акт надзора в адрес госучреждения. Теперь, как добавили в ведомстве, денежные средства будут возвращены в государственный бюджет.

    Теги:
    Степногорск Борьба с коррупцией Закон и право Регионы Казахстана Прокуратура Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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