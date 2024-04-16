Более миллиона тенге премий каждому выписали себе чиновники в Акмолинской области

Факты необоснованной выплаты премий были обнаружены в ходе проверки госоргана города Степногорска. В общей сложности чиновникам было переплачено 13,4 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Установлено, что государственным учреждением при отсутствии экономии по определенным законодательством видам расходов за 2 года произведено необоснованное премирование работников на сумму 13,4 млн тенге. К примеру, только за три месяца учреждение необоснованно премировало шесть работников на сумму 6,6 млн тенге. Размер премий каждого работника составил более 1 млн тенге, — поделились в прокуратуре Акмолинской области.

Прокуратурой города Степногорска был внесен акт надзора в адрес госучреждения. Теперь, как добавили в ведомстве, денежные средства будут возвращены в государственный бюджет.