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Более миллиона тенге отдала мошеннику актюбинка за несуществующие запчасти
5 Ноября 2019 14:55
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 41-летняя актюбинка перечислила мошеннику 1,35 млн тенге, пытаясь купить в соцсетях двигатель автомобиля, передает корреспондент МИА Казинформ.
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«41-летняя актюбинка стала жертвой мошенничества в соцсетях. За покупку и доставку двигателя от автомашины «Skoda Superb» из Алматы до Семея она перечислила на карту Kaspi gold 1350000 тенге»,- сообщил пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.
В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого за мошенничество жителя Нур-Султана. Мужчина отпущен за подписку о невыезде. Начато расследование.
Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК,
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