Более миллиона тенге отдала мошеннику актюбинка за несуществующие запчасти

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 41-летняя актюбинка перечислила мошеннику 1,35 млн тенге, пытаясь купить в соцсетях двигатель автомобиля, передает корреспондент МИА Казинформ.

«41-летняя актюбинка стала жертвой мошенничества в соцсетях. За покупку и доставку двигателя от автомашины «Skoda Superb» из Алматы до Семея она перечислила на карту Kaspi gold 1350000 тенге»,- сообщил пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого за мошенничество жителя Нур-Султана. Мужчина отпущен за подписку о невыезде. Начато расследование.