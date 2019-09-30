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Более миллиона штрафа выплатит за взятку экс-директор школы в Алматы
30 Сентября 2019 14:04
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой города Алматы ранее окончено досудебное расследование в отношении бывшего директора КГУ «Общеобразовательная школа-гимназия №98» Найзабековой Д.А. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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«Найзабекова Д.А. подозревалась в получении взятки в сумме 50 тыс. тенге за беспрепятственный перевод ребенка из КГУ «Общеобразовательная школа гимназия №181» в школу №98. 27 сентября т.г. приговором районного суда №2 Медеуского района города Алматы Найзабекова Д.А. осуждена за получение взятки и ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 млн. 250 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - сообщили в Антикоррупционной службе.
Ключевые слова: Алматы, Образование, Коррупция,
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