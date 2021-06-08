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    03:25, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Более миллиона саженцев саксаула высадят за пять лет в Мангыстауской области

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - «Комплексный план воспроизводства лесов и лесоразведения по Мангыстауской области на 2021-2025 годы» разработали по поручению Президента РК. Об этом сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Как сообщили в инспекции, в рамках комплексного плана в ближайшие пять лет намечено посадить два миллиарда деревьев на территории государственного лесного фонда.

    «Посадка саженцев, а тем более их приживаемость в таких почвенных климатических условиях Мангыстауской области, где к тому же очень высокая температура воздуха – сложная задача», - рассказали специалисты отдела леса и особо охраняемых природных территорий.

    В рамках комплексного плана планируется высадить более миллиона саженцев саксаула на площади более 5 тысяч гектаров.

    Сажать деревья будут на территориях Бейнеуского и Самского государственных учреждений по охране лесов и животного мира.


    Теги:
    Экология Мангистауская область
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