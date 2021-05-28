Более миллиона ПЦР-тестов на коронавирус провели в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Регион лидирует по числу проведенных ПЦР-исследований на COVID-19: с начала пандемии в области их проведено свыше 1 миллиона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, с марта 2020 года по настоящее время в регионе проведено 1 096 151 ПЦР-исследование.

«Таким образом, Атырауская область лидирует по числу проведенных ПЦР-тестов в разрезе регионов страны. Только за май было проведено почти 115 тысяч анализов на наличие коронавирусной инфекции. При этом среднесуточный показатель в мае составил 4 367 тестов», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что в регионе функционируют 15 ПЦР-лабораторий, где в сутки проводится в среднем 15 тысяч исследований.