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    20:43, 27 Май 2021 | GMT +6

    Более миллиона ПЦР-тестов на коронавирус провели в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Регион лидирует по числу проведенных ПЦР-исследований на COVID-19: с начала пандемии в области их проведено свыше 1 миллиона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, с марта 2020 года по настоящее время в регионе проведено 1 096 151 ПЦР-исследование.

    «Таким образом, Атырауская область лидирует по числу проведенных ПЦР-тестов в разрезе регионов страны. Только за май было проведено почти 115 тысяч анализов на наличие коронавирусной инфекции. При этом среднесуточный показатель в мае составил 4 367 тестов», - рассказали в пресс-службе.

    Напомним, что в регионе функционируют 15 ПЦР-лабораторий, где в сутки проводится в среднем 15 тысяч исследований.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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