Более миллиона казахстанцев прошли перепись в онлайн режиме
«На данный момент по количеству прошедших онлайн перепись лидируют жители двух мегаполисов, а именно Алматы и Нур-Султан. Наименьшее количество зарегистрировано в Северо-Казахстанской и Атырауской областях», - сказал Н. Айдапкелов.
В настоящий момент для респондентов предусмотрено несколько платформ для прохождения переписи населения в режиме онлайн: специализированный сайт sanaq.gov.kz , авторизовавшись на портале E-Gov и посредством приложения Aitu. Для удобства граждан работают специальные уголки переписи.
«В региональных департаментах статистики, ЦОН-ах, филиалах Казпочты, крупных торгово-развлекательных центрах предусмотрены уголки переписи, где наши консультанты помогают пройти перепись населения в онлайн режиме», - отметил руководитель бюро.
Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный. В Казахстане каждый важен!