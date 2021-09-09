Более миллиона казахстанцев прошли перепись в онлайн режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Количество прошедших онлайн перепись превысило миллион человек. Об этом сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов, передает МИА «Казинформ».

«На данный момент по количеству прошедших онлайн перепись лидируют жители двух мегаполисов, а именно Алматы и Нур-Султан. Наименьшее количество зарегистрировано в Северо-Казахстанской и Атырауской областях», - сказал Н. Айдапкелов.

В настоящий момент для респондентов предусмотрено несколько платформ для прохождения переписи населения в режиме онлайн: специализированный сайт sanaq.gov.kz , авторизовавшись на портале E-Gov и посредством приложения Aitu. Для удобства граждан работают специальные уголки переписи.

«В региональных департаментах статистики, ЦОН-ах, филиалах Казпочты, крупных торгово-развлекательных центрах предусмотрены уголки переписи, где наши консультанты помогают пройти перепись населения в онлайн режиме», - отметил руководитель бюро.

Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный. В Казахстане каждый важен!