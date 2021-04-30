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    14:18, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Более миллиона казахстанцев получили первый компонент вакцины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев привиты вакциной против коронавируса, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без карантина. На сегодня по стране уже вакцинировались первым компонентом 1 184 124 человек и вторым компонентом 239 965 человек», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

    По его словам, для обеспечения максимального охвата населения вакцинацией приняты соответствующие меры.

    «Открыты более 1 тыс. и запущены 400 передвижных/выездных прививочных пунктов. К массовой вакцинации привлечены около 11 тыс. медицинских работников. Вакцинация позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуация в стране», - заключил министр.

    Ранее министр озвучил приоритетные направления работы ведомства на ближайшие годы.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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