Более миллиона казахстанцев получили первый компонент вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько казахстанцев привиты вакциной против коронавируса, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без карантина. На сегодня по стране уже вакцинировались первым компонентом 1 184 124 человек и вторым компонентом 239 965 человек», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

По его словам, для обеспечения максимального охвата населения вакцинацией приняты соответствующие меры.

«Открыты более 1 тыс. и запущены 400 передвижных/выездных прививочных пунктов. К массовой вакцинации привлечены около 11 тыс. медицинских работников. Вакцинация позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуация в стране», - заключил министр.

Ранее министр озвучил приоритетные направления работы ведомства на ближайшие годы.