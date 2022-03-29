Более миллиона грузовых контейнеров провезено через Казахстан в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подчеркнул необходимость увеличения объемов транзитных перевозок через нашу страну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед нами стоит сложная задача по достижению к 2025 году объема транзитных перевозок до 30 млн. тонн. И она реально достижима», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, несмотря на пандемию и складывающуюся внешнеполитическую ситуацию объемы транзитных перевозок растут.

«Только за два месяца текущего года объем перевозок грузов по железной дороге вырос на 10%, а общий объем транзитных грузов увеличился на 20%», - отметил Премьер.

«Объем контейнерного транзита между Китаем и Европой ежегодно показывает хорошую динамику и в 2021 году увеличился до 732 тыс. ДФЭ. В целом за прошлый год через Казахстан проследовало более 1 млн контейнеров или 23,8 млн. тонн транзитных грузов», - добавил глава Кабмина.