Более миллиона человек участовали в акциях протеста против пенсионной реформы во Франции

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во Франции продолжается кризис, вызванный решением правительства повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. В четверг в акциях протеста против пенсионной реформы приняли участие более миллиона человек по всей стране. В Париже, по данным МВД, на улицы вышли более сотни тысяч демонстрантов, начались столкновения с полицией. В Бордо подожгли дверь здания муниципалитета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В целом по стране в связи с беспорядками были арестованы 80 человек, 33 из них - в Париже.

Это уже девятый день демонстраций против реформы, которую президент Франции Эммануэль Макрон называет абсолютно необходимой. Она была предложена на рассмотрение в январе, а на прошлой неделе лидер страны утвердил ее без голосования парламента, из-за чего кризис обострился.

В понедельник правительство выдержало вотум недоверия в парламенте с перевесом всего в семь голосов.

По данным главного французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), в четверг на парижских улицах собрались порядка 800 тысяч человек. Полиция при этом оценила число участников демонстрации в несколько раз меньше - в 119 тысяч человек.

В отдельных районах Парижа начались беспорядки. Небольшие группы протестующих стали кидать в полицейских камнями и запускать фейерверки, те в ответ применили слезоточивый газ.

По всему маршруту основного шествия от Площади Бастилии к зданию Парижской оперы владельцы магазинов, ресторанов и других учреждений еще заранее обезопасили их фанерой. Вдоль дорог было много полиции. Всего было задействовано около пяти тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Финальной точкой шествия в столице стала Площадь оперы в центре города.

Подобные демонстрации прошли и в других городах Франции. В Нанте на западе страны, полиция также применила слезоточивый газ, когда протестующие начали кидать в полицейских твердые предметы и поджигать мусорные урны.

В расположенном неподалеку Ренне в ход пошли водные пушки.

В Ницце протестующие пошли к зданию аэропорта, где устроили блокаду.

Сообщается, что в Бордо загорелись двери здания муниципалитета. Кто и как их поджег, пока непонятно. Пожарные быстро потушили огонь.

Профсоюзы называют акции протеста успешными, поскольку жителям страны удалось показать свои чувства президенту Макрону и правительству. Они призывают людей снова выйти на улицы во вторник.

Закон без голосования

Французские активисты уже около полутора месяцев выходят на демонстрации против увеличения пенсионного возраста - ключевой реформы для президента Макрона, крайне непопулярной в стране.

Предыдущим крупным днем протестов был вторник 7 марта, когда на улицы по всей стране вышли около 1,3 млн человек.

В рамках реформы возраст выхода на пенсию во Франции увеличивается с 62 до 64 лет, а необходимый для этого стаж работы - с 41,5 до 43 лет.

Макрон настаивает, что без этих изменений пенсионная система не сможет оставаться на плаву из-за старения населения.

На прошлой неделе недовольство в стране усилилось из-за того, что Макрон решил перестраховаться и попросил премьер-министра Элизабет Борн принять закон без голосования, воспользовавшись особым правом, прописанным во французской конституции.

Ранее в тот же день в поддержку закона проголосовал Сенат, верхняя палата парламента Франции. Но вместо голосования в нижней палате - Национальной ассамблее премьер-министр Борн объявила, что задействует параграф 3 статьи 49 Конституции, и закон принимается автоматически. «Мы не можем играть в рулетку с будущим пенсионной системы, эта реформа необходима», - заявила в парламенте Борн.

При этом, согласно опросам общественного мнения, с реформой категорически не согласны более двух третей французов.

Помимо протестов против пенсионной реформы, во Франции продолжаются и забастовки работников самых различных отраслей: госслужащих, работников транспорта, нефтяников, учителей, сотрудников портов.

Забастовке мусорщиков в Париже также пока не видно конца. Груды неубранных черных мешков продолжают расти, а дурной запах от них только усиливается.