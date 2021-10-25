Более миллиона человек прошли перепись в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До завершения национальной переписи остаётся пять дней. В Карагандинской области по состоянию на 25 октября в опросе приняли участие 1 млн 58 тыс. 936 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила руководитель департамента статистики Жанат Садыкова на аппаратном совещании в режиме онлайн, наиболее активными в переписи оказались жители Нуринского района. Компания здесь может завершиться досрочно, со стопроцентным охватом. Также лидируют Приозёрск и Улытауский район.

Глава региона Женис Касымбек поручил акимам городов и районов оказать максимальное содействие в завершении переписи и оперативно решать возникающие вопросы.

Национальная перепись завершается 30 октября. После этого в течение недели, с 31 октября по 7 ноября, будет проводиться выборочный 10-процентный контрольный обход.

По всем вопросам по переписи можно обратиться в круглосуточный call-центр 1446 и 8-8000-800-878. Звонок бесплатный. Кроме того, на сайте sanaq.gov.kz имеется список call-центров регионов с номерами телефонов.

Напомним, на сайте sanaq.gov.kz продолжается онлайн-перепись. Тех, кто самостоятельно не прошёл опрос, обходят интервьюеры. Это необходимо для полного охвата населения переписью.

Все интервьюеры получили прививки против коронавирусной инфекции, а также обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Интервьюеры имеют при себе удостоверения, достоверность которых можно проверить на сайте sanaq.gov.kz.

Кроме того, их отличает атрибутика – шарф и портфель синего цвета с символикой переписи населения.