Более миллиарда животных погибли в результате лесных пожаров в Австралии

МОЛЛИМУК. КАЗИНФОРМ - По оценкам экспертов, более 1 миллиарда животных погибли в результате опустошительных пожаров в Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

По данным, полученным Университетом Сиднея, более 800 миллионов из этих животных погибли только в результате лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс.

«Подобные события могут начать процесс вымирания для целого ряда видов животных», - заявил в интервью местному радио профессор Крис Дикман из Университета Сиднея, эксперт, который отвечал за исследование того, какой вред бушующие пожары нанесли природе Австралии.

В словах Дикмана не приходится сомневаться, это эколог с более чем 30-летним опытом работы в области сохранения и управления природными ресурсами. Он также является бывшим президентом Австралийского общества млекопитающих и Королевского зоологического общества штата Новый Южный Уэльс.

Дикман утверждает, что был достаточно сдержан в своих оценках, и считает, что количество погибших животных «будет существенно выше», чем один миллиард.

Ученым удалось подсчитать количество погибших млекопитающих (исключая летучих мышей), птиц и рептилий, но данных по погибшим лягушкам, насекомым или другим беспозвоночным нет.

Сезон пожаров в Австралии обычно длится с декабря по март, но в этом году пожары начались в сентябре и, как ожидается, продлятся еще несколько месяцев.

В результате катастрофического воздействия пожаров на страну был нанесен невероятный урон живой природе Австралии.





Согласно данным, предоставленным государственной пожарной службой штата, с сентября 2019 года в штате Новый Южный Уэльс в результате пожаров было разрушено 1 687 домов, а с 1 января 2020 года - 771 домов. Отмечается, что благодаря слаженным действиям местным пожарным удалось спасти более 21 000 домов в штате.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в понедельник, что, по меньшей мере, 25 человек погибли и более 2 000 домов были уничтожены по всей стране. Более 12 миллионов акров земли сгорели в Австралии с начала сезона пожаров.





В начале недели в районах, пострадавших от пожаров, прошел дождь, но, к сожалению, он не принес облегчения, на которое так надеялись местные жители. По словам одного из инспекторов пожарной службы, дождь даже помешал пожарным использовать встречный пал - один из самых эффективных способов в тушении лесных пожаров.

МИА «Казинформ» ранее сообщало, что с начала пожаров в Австралии в сентябре погибло более 480 миллионов животных. Министерство окружающей среды Австралии забило тревогу, узнав, что 30% популяции коал штата Новый Южный Уэльс погибли в результате пожаров и утраты естественной среды обитания.



