Более миллиарда тенге выделили на программу «С дипломом – в село!» в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Какая помощь оказывается молодым специалистам при трудоустройстве в сельской местности – об этом шло обсуждение в Таразе на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В Жамбылской области координатором программы «С дипломом – в село!» является областное управление экономики и бюджетного планирования.

«С 2010 по 2019 годы участниками программы стали 3 603 жамбылца, - рассказала руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жауынбекова. - Они получили подъемные пособия на общую сумму 564,4 миллиона тенге. Помимо этого, 1 814 специалистам были выданы кредиты на общую сумму 5,2 миллиарда тенге. Больше всего сотрудников трудоустроились в сфере образования – 1 027, в сферах здравоохранения – 347, сельского хозяйства – 119, культуры – 51, спорта – 40, социального обеспечения – 6».

По словам спикера, в этом году 101 специалист получил подъемные пособия на сумму 27,7 миллиона тенге, десять получили кредиты на жилье на сумму 38,4 миллиона тенге. Всего в этом году на реализацию программы «С дипломом – в село!» выделено более 1 миллиарда тенге.

«Несмотря на то, что кредиты выдаются на выгодных условиях – по ставке вознаграждения 0,01 процента годовых до 15 лет – с каждым годом увеличивается количество должников», - отметила Гульдана Жауынбекова.

Из 1 814 специалистов по данным на 1 сентября 2019 года задолжали по кредитам 652 человека, с ними ведется разъяснительная работа. В результате, по данным на 1 мая 2020 года, число должников составило 529.

«К слову, с такой проблемой столкнулись и другие регионы страны. В ряде областей решили пойти навстречу должникам и организовали акцию, в ходе которой им списали пени. Аналогичная акция пройдет и в нашей области. Условия для участия в этой акции будут обсуждаться профильными ведомствами совместно с районными акиматами», - отметила спикер.

«В целом, программа «С дипломом - в село!» позволила достичь значительного роста кадрового притока в сельскую местность и снижения роста безработицы», - резюмировала Гульдана Жауынбекова.

В пресс-службе главы региона отметили, что аким области Бердибек Сапарбаев поручил районным акиматам тесно сотрудничать с вузами, изучать ситуацию с рабочими кадрами. Также поручил акимам районов проводить встречи с молодыми специалистами, выслушивать их проблемы, вместе работать над их решением, причем не только рассматривать вопрос трудоустройства, но и работать над организацией культурного досуга молодых специалистов.

Государственная программа «С дипломом - в село!», разработанная по инициативе Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, реализуется с 2010 года и нацелена на помощь молодым специалистам сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельскую местность.