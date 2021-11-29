Более миллиарда тенге выделено на детский спорт в Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области выделено более миллиарда тенге на бесплатное посещение спортивных школ детьми. Проект подушевого финансирования позволил привлечь свыше пяти тысяч юных карагандинцев в секции по 17 видам спорта. Об этом глава региона Женис Касымбек рассказал на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

Доступность физической культуры и спорта обеспечивается за счёт строительства новых спортивных площадок. В этом году в области возводят 13 крупных спортивных сооружений. В стадии завершения четыре из них. Это ФОК в селе Карсакпай Улытауского района, бассейн в посёлке Жанаарка Жанааркинского района, многофункциональный спортивный комплекс в посёлке Нура Нуринского района и спортивный комплекс имени К. Байшулакова в Караганде.

Решается и проблема дефицита ученических мест. К 2025 году в области построят 17 школ. Четыре из них в этом году.

Сделан ремонт в 166 сельских школах. До 2025 года в планах модернизировать ещё 299 учебных заведений.

– На сегодняшний день дети из социально уязвимых слоёв населения полностью обеспечены компьютерной техникой для обучения в формате дистанционной и самостоятельной работы. Кроме того, все ученики с 1-го по 4-й класс обеспечены бесплатным горячим питанием, – сообщил глава региона.

Большое внимание в области уделяется социальной поддержке особенных детей. В следующем году откроется Центр реабилитации для детей с расстройством аутистического спектра.