Более миллиарда тенге ущерба государству нанес житель Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Территориальным Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту пресечена незаконная деятельность гражданина А. Махатаева, который выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям с целью уклонения от уплаты налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

По данным следствия, А. Махатаев в период с 2017 по 2020 годы зарегистрировал на имя своих родственников и знакомых 14 обнальных предприятий – ТОО «Мейір құрылыс», «Тыныштық 2018», «Элит Капитель», «МАГМА-2018», «Ашимов и Ко», «A L A T A U K», «S-Industry», «БЕС ҚАСҚА», «ЖОРҒА 2019», «ИНТЕРТРАНССЕРВИС-2020», «Eхcellent», «УГАМ 2018», «005», «Эверест К».

Указанные предприятия созданы для содействия контрагентам в уклонении от уплаты платежей и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

Данные фирмы-однодневки не имели офисов, штата работников, производственно-технических баз и складских помещений.

В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере более одного млрд тенге.

А. Махатаев осужден к четырем годам лишения свободы, на 10 лет лишен права заниматься предпринимательской деятельностью.

Сумма нанесенного ущерба обращена в доход государства.