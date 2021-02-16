Более миллиарда тенге потратят на развитие посёлка в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На посёлок Молодёжный Осакаровского района Карагандинской области в этом году планируют потратить 1,3 миллиарда тенге. Деньги выделены по программе «Ауыл - Ел бесігі». О том, на что именно пойдут бюджетные средства, рассказали акиму Карагандинской области Женису Касымбеку в ходе рабочей поездки в район, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам местных властей, будет реализовано шесть проектов и создано почти 70 рабочих мест. Сделают капитальный ремонт Дома культуры, двух школ и спорткомплекса, а также отремонтируют две поселковые дороги - в Молодёжном и Акбулаке.

«В прошлом году мы уделили внимание районному центру и близлежащим сёлам. По программе «Дорожная карта занятости» отремонтировали 54 улицы в Осакаровке, подключили к центральному отоплению Центр дополнительного образования, построили водопроводные сети с. Уызбай, отремонтировали подъездные пути к сёлам, сделали текущий ремонт тепловых сетей и котельной №7 в п. Молодёжный, где также подключили к центральному отоплению жилые дома, культурно-досуговый центр и детсад «Айголек». В этом году акцент будет сделан на посёлке Молодёжный», - сказал Женис Касымбек.

Затронул глава области и жилищный вопрос. Осмотрел строительную площадку, где в рамках программы «Нұрлы жер» будет возведён 60-квартирный арендный дом для социально уязвимых слоёв населения.

В целом, Осакаровский район в этом году планирует обеспечить квартирами 120 семей, стоящих в очереди на социальное жильё.

Несмотря на положительные преобразования, в Молодёжном есть и проблемные вопросы. Так, например, во время посещения Женисом Касымбеком местной больницы ему рассказали, что медучреждению требуется ремонт. Глава области поручил разработать ПСД, после чего будет решаться вопрос с финансированием.

Женис Касымбек также побывал на насосной станции №19 Канала имени Каныша Сатпаева, которая подаёт воду потребителям Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской областей и городу Нур-Султану. Ознакомился с работой крупного промышленного предприятия - ТОО «Kazakhmys Coal». Оно ежегодно выдаёт на-гора порядка 8 млн тонн угля, известного в народе как Борлинский.

А в селе Трудовом посетил учебно-производственный комбинат по профессиональному обучению.