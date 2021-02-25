Более миллиарда тенге похитили при проведении госзакупок в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентством РК по финансовому мониторингу выявлен факт хищения бюджетных денежных средств подрядными организациями акимата Нур-Султана при проведении государственных закупок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе следствия установлено, что акиматом города произведен закуп товарно-материальных ценностей по завышенным ценам. Сумма причиненного ущерба государству превышает 1 млрд. тенге. На эти средства можно было построить детский сад на 300 мест либо закупить качественное оборудование для медицинских учреждений. В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере)», - говорится в распространенном сообщении.

По информации АФМ РК, иные данные в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат.