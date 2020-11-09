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Более миллиарда тенге можно сэкономить на отоплении крупных объектов Нур-Султана – маслихат

9 Ноября 2020 17:17
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Более миллиарда тенге можно сэкономить на отоплении крупных объектов Нур-Султана – маслихат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При подключении крупных столичных спортивных объектов к центральному отоплению можно сэкономить сотни миллионов тенге. Об этом заявил депутат маслихата города Нур-Султан Мирас Шекенов на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я запросил справку, у нас сейчас ситуация такая: мы из бюджета выделяем деньги на возмещение затрат на отопление. Та же самая «Астана Арена» – расходы на отопление в год составляют 345 млн тенге. Если перевести на отопление центральных сетей теплоснабжения, затраты составят около 60 млн тенге, экономия - 285 млн тенге в год. По ледовому дворцу «Алау» будет экономия 314 млн в год. Там теплоцентраль уже проходит, были получены даже технические условия на подключение, почему мы до сих пор не можем это сделать, чтобы сэкономить бюджетные средства?» - сказал Мирас Шекенов.

Заместитель руководителя ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан Ерлан Сыздыков ответил, что этот вопрос будет решен только после модернизации и запуска ТЭЦ-3.

«К «Алау» подведена теплотрасса от функционирующего четвертого ввода отопления, ЖК «Хайвилл» там находится, с выводом для подключения к тепловым сетям, осталось только сделать проект и подключить, чтобы сэкономить сотни миллионов тенге», - подчеркнул Мирас Шекенов.

В ходе заседания было также отмечено, что на объекты образования уходит миллиард тенге на возмещение затрат по отоплению в год, хотя при центральном отоплении будет уходить всего лишь 200 млн тенге.


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#Нур-Султан   #ЖКХ   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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