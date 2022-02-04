+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более миллиарда тенге для бизнеса сэкономила костанайская Палата предпринимателей

4 Февраля 2022 14:53
Поделиться:
Более миллиарда тенге для бизнеса сэкономила костанайская Палата предпринимателей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – По итогам 2021 года Палатой предпринимателей Костанайской области защищены права предпринимателей на сумму более миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Цена на нефть марки Brent превысила 91 доллар за баррель впервые с октября 2014 года на фоне непогоды в США и геополитики
Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов заключен под стражу на два месяца Треть предпринимателей СКО занимается торговлей Золото и медь ищут в Северо-Казахстанской области

«В этом году эта работа продолжается и уже есть примеры, когда Палата предпринимателей Костанайской области активно отстаивает права бизнеса в суде и помогает доказывать необоснованность предъявленных требований», - рассказал директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев.

Благодаря такой поддержке ТОО «Bertys Construction», к примеру, удалось избежать внесения в реестр недобросовестных участников государственных закупок, а в отношении ТОО «Костанай жолдары» доказать необоснованность проведенной проверки и вовлечения предприятия в орбиту судебных разбирательств.

В Палате отмечают, что одной из проблем в сфере государственных закупок является необоснованное вовлечение субъектов предпринимательства в судебные споры, связанные с исполнением договорных обязательств. Это создает дополнительные проблемы для бизнеса.

«К примеру, в рамках работы мобильной группы по защите прав предпринимателей в Палату предпринимателей Костанайской области поступило обращение ТОО «Bertys Construction» о юридической поддержке в споре по договору государственных закупок по реконструкции тепловых сетей города Лисаковска. Компания должна была провести ремонт сетей на сумму более 190 млн тенге в срок с июля по декабрь 2021 года», - отметил эксперт РПП Костанайской области Абишев Марат.

Но в сентябре заказчик в одностороннем порядке расторг договор, а в августе подал иск о признании предприятия недобросовестным участником государственных закупок. Эти исковые требования обосновывались тем, что подрядчик к работам не приступил, ссылаясь на удорожание материалов, и не предоставление согласно условиям договора аванса от отдела строительства.

В Специализированном межрайонном экономическом суде Костанайской области достоверно установлено, что финансирование работ по реконструкции сетей должно было быть осуществлено из средств бюджета, но они так и не поступили на счет заказчика. Поэтому он не смог профинансировать начало строительно-монтажных работ.

Зная об отсутствии бюджетных средств, от подрядчика потребовали начать работы, тем самым выдвигая к субъекту бизнеса заведомо невыполнимые условия. Эти обстоятельства вовлекли ТОО «Bertys Construction» в сферу судебных тяжб, которые длились более двух месяцев.

Еще один пример: экспертам Палаты предпринимателей Костанайской области удалось доказать незаконность проверки и ее результатов со стороны управления государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области к ТОО «Костанай жолдары».

В феврале 2020 года предприятие заключило договор о государственных закупках на ремонт участка автомобильной дороги с управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области. Подрядчик выполнил всю работу, но по результатам инициированной проверки были составлены акты и вынесено предписание об устранении нарушений.

В ходе судебного заседания установлено, что проектно-сметная документация на ремонт дороги не была предусмотрена, имелась лишь техническая документация, что свидетельствует о том, что средний ремонт дорог не является строительством.

Более того, на момент рассмотрения иска средний ремонт дороги был завершен, принят заказчиком в эксплуатацию, акт приема-передачи стороны подписали без каких-либо замечаний.

Также судом было установлено, что средний ремонт дорог не подпадает под государственный контроль и надзор. А доводы о неправомерности назначения и проведения проверки нашли свое подтверждение.

Как считает директор региональной Палаты предпринимателей Данияр Кузенбаев, давно созрела необходимость создания практических и действенных механизмов защиты бизнеса. Такая практика обобщается, благодаря этому количество обращений бизнеса в Палату предпринимателей возрастает из года в год.

Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Костанайская область   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Цена на нефть марки Brent превысила 91 доллар за баррель впервые с октября 2014 года на фоне непогоды в США и геополитики
Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов заключен под стражу на два месяца
Треть предпринимателей СКО занимается торговлей
Золото и медь ищут в Северо-Казахстанской области
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
2 Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Нацгвардией
3 Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали в ЗКО
4 О строительстве второго индустриального парка в Нур-Султане отчитались в акимате
5 Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана
6 Кому могут возместить затраты на санаторно-курортное лечение, рассказали жителям столицы
Читайте также
Золото и медь ищут в Северо-Казахстанской области
100 млн тенге вымогал банкротный управляющий у директора организации в Костанайской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Пекин
Кайрат Актанов назначен первым заместителем главнокомандующего Нацгвардией
Мародера, ограбившего торговый дом в Алматы, задержали в ЗКО
О строительстве второго индустриального парка в Нур-Султане отчитались в акимате
Женис Касымбек встретился с жителями Жезказгана
Кому могут возместить затраты на санаторно-курортное лечение, рассказали жителям столицы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив