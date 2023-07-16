Более миллиарда людей в мире живут в условиях крайней нищеты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 15 лет 25 стран вдвое сократили многомерную бедность, но 1,1 миллиарда человек по-прежнему остаются бедными. Это означает, что они получают менее 1,9 доллара в день на человека, зачастую даже не имеют туалета и водопровода в доме, лишены возможности обращаться к врачу и учиться. С тех пор как в 2011 году был установлен индикатор о ежедневном доходе менее 1,9 долларов число бедных увеличилось. Согласно новому анализу многомерных показателей бедности на глобальном уровне сокращение бедности достижимо, но отсутствие полной информации о пандемии COVID-19 создает трудности при оценке дальнейших перспектив, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПРООН.

Последнее обновление анализа международного Индекса многомерной бедности (ИМБ) для 110 стран подготовлено Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Оксфордской инициативой по проблемам бедности и человеческого развития при Оксфордском университете (OPHI).

В частности, анализ изменений с 2000 по 2022 год, проведенный в 81 стране с учетом сопоставимых данных за определенные промежутки времени, показывает, что 25 стран за 15 лет смогли вдвое сократить значения ИМБ, что свидетельствует о достижимости быстрого прогресса. В число этих стран входят Камбоджа, Китай, Конго, Гондурас, Индия, Индонезия, Марокко, Сербия и Вьетнам.

Заметное снижение уровня бедности отмечается в Индии. Здесь всего лишь за 15 лет (с 2005/6 по 19/21 годы) бедность преодолели более 415 миллионов человек. Также большое количество человек вышли из бедности в Китае (2010–2014 годы, 69 миллионов) и Индонезии (2012–2017 годы, 8 миллионов).

Некоторые страны наполовину сократили свои показатели ИМБ за периоды от 4 до 12 лет, что свидетельствует о выполнимости задачи по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) - сократить вдвое бедность в соответствии с национальными определениями в течение 15 лет. Таким образом, крайне важно рассматривать индексы многомерной бедности с учетом конкретных условий, отражающих национальные определения бедности, поскольку глобальный ИМБ оценивает многомерную бедность по единой методологии? отмечается в докладе.

Несмотря на эти обнадеживающие тенденции, отсутствие для большинства из 110 стран данных о периоде после пандемии, включенных в глобальный Индекс многомерной бедности, ограничивает понимание влияния пандемии на уровень бедности, отмечается в докладе.

«По мере приближения к середине срока реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года мы ясно видим, что до пандемии наблюдался устойчивый прогресс в сокращении многомерной бедности. Однако, негативные последствия пандемии в таких областях как образование весьма значительны и могут иметь долгосрочные последствия. Необходимо активизировать усилия по выявлению тех аспектов, которые подверглись наибольшему негативному воздействию. Это потребует активизации сбора данных и политических усилий по возвращению сокращения бедности на прежний уровень», - отметил директор отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии ПРООН Педро Консейсао.

Если судить по тем странам, где данные были собраны только в 2021 или 2022 году - Мексике, Мадагаскару, Камбодже, Перу и Нигерии, - то динамика снижения уровня бедности, возможно, сохранилась и во время пандемии. Камбоджа, Перу и Нигерия продемонстрировали значительное сокращение в последние периоды, что дает надежду на то, что прогресс еще возможен. В Камбодже, наиболее обнадеживающем примере из перечисленных, уровень бедности снизился с 36,7 до 16,6%, а число бедных сократилось вдвое - с 5,6 до 2,8 млн человек, и все это за 7,5 лет, включая годы пандемии (2014–2021/22).

Однако все последствия в глобальном масштабе еще предстоит оценить. С учетом того, что сбору данных уделяется повышенное внимание, необходимо расширить картину, включив в нее влияние пандемии на детей. Более чем в половине стран, охваченных исследованием, либо не наблюдалось статистически значимого снижения уровня детской бедности, либо значение ИМБ среди детей снижалось медленнее, чем среди взрослых, по крайней мере, в течение одного периода. Это, согласно анализу, говорит о том, что проблема детской бедности будет оставаться актуальной, особенно в отношении посещаемости школ и недоедания.

«Невероятный дефицит данных о многомерной бедности трудно понять, а тем более оправдать. Мир переживает наплыв данных и готовится к следующей эре цифрового роста. Тем не менее, мы не имеем возможности получить данные о том, как пандемия повлияла на 1 миллиард из 1,1 миллиарда бедных людей», - говорит Сабина Алкир, директор Оксфордской инициативы по борьбе с бедностью и человеческим развитием. - Эта проблема вполне решаема - данные по многомерной бедности собираются быстрее, чем многие думают, - для этого требуется всего 5% вопросов в используемых нами опросах. Мы призываем финансирующие организации и специалистов по обработке данных совершить прорыв в области данных о бедности, чтобы в режиме реального времени можно было отслеживать и пресекать взаимосвязанные лишения, которые обрушиваются на бедных людей».

Глобальный ИМБ является одновременно и мониторингом сокращения бедности, и информационной основой для разработки политики, показывая, как люди испытывают нищету в различных аспектах своей повседневной жизни - от доступа к образованию и здравоохранению до жилищных условий, питьевой воды, санитарии и электричества. ИМБ можно представить в виде башни, сложенной из брусков, т.е. взаимосвязанных лишений, испытываемых бедными людьми и которые стремятся их устранить.

По данным 2023 года, в 110 странах мира 1,1 млрд из 6,1 млрд человек (чуть более 18%) живут в условиях острой многомерной бедности. В странах Африки к югу от Сахары (534 млн человек) и Южной Азии (389 млн человек) проживает примерно пять из каждых шести бедных людей.

Почти две трети всех бедных людей (730 млн человек) проживают в странах со средним уровнем дохода, что делает действия в этих странах жизненно важными для сокращения глобальной бедности. Несмотря на то, что страны с низким уровнем дохода составляют всего 10% населения, включенного в ИМБ, именно там проживает 35% всех бедных людей.

Дети до 18 лет составляют половину числа бедных по Индексу многомерной нищеты (566 миллионов). Уровень бедности среди детей составляет 27,7%, в то время как среди взрослых - 13,4%. Бедность затрагивает преимущественно сельские районы, где проживает 84% всех бедных людей. Во всех регионах мира сельские районы беднее городских.

Индекс многомерной бедности раскрывает сложность проблемы бедности - когда различные показатели по-разному влияют на переживание бедности людьми, варьируя от региона к субрегиону, а также между сообществами и внутри них. Обеспечение актуальности и полноты данных о глобальной бедности является важнейшим первым шагом в решении этих проблем и поддержании прогресса на пути к созданию мира, где все равны.

Чтобы узнать больше о Многомерном индексе бедности 2023 года, вы можете посетить следующие веб-сайты: hdr.undp.org и ophi.org.uk.