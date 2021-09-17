Более миллиарда человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 1 млрд человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса в материковом Китае. Об этом в четверг заявил официальный представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, по состоянию на 15 сентября текущего года в материковом Китае полностью вакцинированы 1 011 584 000 человек. В общей сложности суммарное число сделанных в стране прививок от коронавируса превысило 2,16 млрд.

При этом в материковом Китае привиты около 95,28 млн молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет, а также более 200 млн пожилых людей старше 60 лет.

Как сообщили в Госкомитете по делам здравоохранения КНР, для нового очага коронавируса в провинции Фуцзянь, охвативший этот регион с 10 сентября, характерно, что более половины подтвержденных случаев КВИ приходится на учителей и учащихся начальных и средних школ, персонал и воспитанников детских садов, а также работников фабрик.