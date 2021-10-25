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Более килограмма взрывчатых веществ сдали казахстанцы в полицию

Автор:  
Серик Сабеков
25 Октября 2021, 12:03
Более килограмма взрывчатых веществ сдали казахстанцы в полицию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане завершилась ежегодная акция по возмездной сдаче оружия населением. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Завершилась ежегодная акция по возмездной сдаче оружия населением, которая проводилась Министерством внутренних дел с 20 апреля этого года. На эти цели из республиканского бюджета на этот год выделено более 95 млн тенге», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривается выплата в сумме от десяти до ста месячных расчетных показателей за каждую единицу оружия, в зависимости от его технического состояния.

Прием огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств производился в каждом территориальном органе полиции.

В рамках акции в полицию обратилось более тысячи 1,1 тыс. жителей, которые добровольно сдали 1,4 тыс. единиц огнестрельного оружия.

В том числе, это одна единица автоматического нарезного, 197 единиц нарезного длинноствольного оружия, три пистолета, 1,2 тысячи единиц гладкоствольного, 19 единиц травматического оружия, 1,15 кг взрывчатых веществ, а также 57,5 тысячи патронов к нарезному оружию.


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