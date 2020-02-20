Более килограмма волос извлекли из желудка 13-летней девочки жамбылские медики

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Гигантский трихобезоар желудка – с таким диагнозом прооперировали ребенка хирурги в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

Операцию провели в областной многопрофильной детской больнице заведующий хирургическим отделением Эльбрус Салпагаров, заведующий операционным блоком Маулим Кенжалы и заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Мухтар Туматаев. Операция прошла без осложнений.

По информации хирурга Эльбруса Салпагарова, проведена операция большого трихобезоара желудка. Из желудка ребенка операционным путем изъяты волосы весом 1 кг 200 граммов, длиной 40 сантиметров.

Девочка поступила из Байзакского района и была госпитализирована в стационар хирургического отделения с жалобами на боли в животе, увеличение объема живота, чувство тяжести, похудение. Как пояснили родители, последние две - три недели девочка вела себя беспокойно.

При осмотре и диагностике врачи обнаружили опухолевидное образование. Состояние поступившей пациентки определено как средней тяжести. Поставлен диагноз - гигантский трихобезоар желудка. После обследования и предоперационной подготовки 20 февраля проведена удачная операция по удалению опухоли. В послеоперационном периоде пациентка получает антибактериальную, инфузионную, симптоматическую терапию.

«Этот клинический случай, конечно, уникален, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» Эльбрус Салпагаров. – Лет пять назад мы оперировали нечто подобное, но данный объем, конечно, встречается редко. Почему это происходит? Чаще всего из-за нервозного состояния, психологических нарушений дети жуют и проглатывают свои волосы, шерсть. Годами всё это накапливается и заполняет желудок по всему объему. Желудок уже не может принимать и переваривать пищу, ребенок худеет. В 13 лет этот ребенок весит 32 килограмма».

Как пояснили в медицинском ведомстве, безоары - это образования, формирующиеся преимущественно в желудке из различных проглоченных веществ. Клиническая картина и причины их появления разнообразны. Встречаются фитобезоары, формированию которых способствует обильный прием таких фруктов, как груши, виноград, инжир, орехи, персики, апельсины, хурма. В процессе переработки под воздействием желудочного сока образуется «волосяная опухоль», состоящая из клубка переплетенных и склеенных волос, пропитанных пищевыми массами и слизью. Кроме того, у детей могут образовываться пиксобезоары из-за проглатывания жевательной резинки или пластилина. Методы диагностики, позволяющие установить истинную патологию этих образований, – это ультразвуковое и рентгенологическое исследование полости желудка, компьютерная томография.