Более килограмма синтетических наркотиков изъяли полицейские в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Атырауские полицейские изъяли более 1 кг синтетических наркотиков у преступной группы из пяти человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области и управления местной полицейской службы раскрыли незаконную деятельность преступной группы из пяти человек. Они занимались реализацией синтетических наркотических средств в особо крупном размере. Все задержанные-жители города Тараза 1994 года рождения, 2001 года рождения, 2004 года рождения, 2004 года рождения, 2005 года рождения. При осмотре у них были обнаружены и изъяты 1 килограмм 200 граммов наркотических средств. Это около 4 тысяч доз. Согласно заключению экспертизы, изъятое наркотическое средство является «Мефедроном». Установлено, что задержанный 17-летний подозреваемый находится в межгосударственном розыске по факту мошенничества»,- сообщает пресс-служба ДП региона.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части третьей статьи 297 Уголовного кодекса РК. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.