Более килограмма наркотиков обнаружили жамбылские полицейские у жителя Каратау

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2021» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области задержали наркодельца.

«В городе Каратау полицейские задержали местного жителя, у которого при проведении обыска в летней кухонной комнате в трех литровых стеклянных банках обнаружено и изъято наркотическое средство «марихуана высушенная» общим весом 1 килограмм 123 грамма», - пояснили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).

«Задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС города Тараза», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Напомним, республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2020» с 1 июня по 31 октября проходит в Жамбылской области, находясь на особом контроле министра МВД РК Ерлана Тургумбаева. Ежегодно эта акция, проводимая с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков, ставит надежный щит антинаркотической деятельности по всей республике. Глава жамбыслкого гарнизона генерал-майор полиции Жанат Сулейменов рассказал, что ежегодно полицейские проводят операции по перекрытию каналов вывоза дикорастущей конопли из песковых и предпесковых зон Жамбылской области в другие регионы. В 2020 году по итогам ОПМ «Карасора-2020» выявлено 574 наркоправонарушения, из них 139 наркопреступлений, 435 уголовных проступков. В числе наркопреступлений 73 факта сбыта наркотиков, 38 - хранения в особо крупных размерах, три случая контрабанды наркотиков, 25 фактов культивирования наркосодержащих растений. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 867 килограммов различных наркотических средств.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности, представители местной исполнительной власти уничтожают наркотики путем вспахивания, выкашивания, сжигания, применения ядохимикатов. Благодаря действенным комплексным мерам, значительно снижается объем вывозимых наркотиков за пределы области, пресекается деятельность организованных преступных групп и, как следствие, значительно сокращается поступление наркотического зелья на черный рынок.