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Более килограмма гашиша нашли у жителя Жамбылской области

29 Января 2022 13:00
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Более килограмма гашиша нашли у жителя Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В песках Шуской долины жамбылские полицейские задержали гражданина с наркотическими веществами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности при проведении оперативно-розыскных мероприятий в предпесковой зоне «Бестаз» Шуского района задержали 37-летнего жителя Меркенского района.

В ходе осмотра окружающей территории обнаружен и изъят спрятанный ранее полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом «гашиш» общим весом 1 килограмм 215 граммов.

В ведомстве отметили, что запрещенное вещество для удобства дальнейшего сбыта было расфасовано в виде «шайбы» в количестве 74 штуки весом около 20 граммов каждая. Содержимое одной такой «шайбы» рассчитано на 20 доз.

«Задержанный дал признательные показания, водворён в ИВС города Шу. По данному факту начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере), согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет», - пояснила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гулсара Мухтаркулова.

Отметим, Шуская долина в Жамбылской области считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли. Ежегодно в регионе проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2021» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Борьба с наркобизнесом в регионе ведётся также по нескольким направлениям - профилактика, мониторинг информационного поля, удаление граффити-надписей. Благодаря действенным комплексным мерам значительно снижается объем вывозимых наркотиков за пределы области, пресекается деятельность организованных преступных групп и, как следствие, значительно сокращается поступление наркотического зелья на черный рынок.


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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Галина Скрипник

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