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Более экологичные методы использования угля рассматривает Минэнерго

Автор:  
Серик Сабеков
18 Октября 2022, 11:31
Более экологичные методы использования угля рассматривает Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан намерен запустить проект «чистый уголь» для эффективного использования запасов угля в энергетике страны. Министр энергетики Болат Акчулаков разъяснил суть данного проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Булата Акчулакова, проект «чистый уголь» не должен влиять на объем угольного экспорта. Ведь проект направлен на максимально безотходное потребление угля.

«Наша страна богата углем. Это очевидно. В целом, по всему миру изучают, как максимально безопасно использовать уголь, минимизируя его воздействие на экологию. Одно из них – уменьшить пепел. В настоящее время при добыче доля угольной золы достигает от 47 до 50 %. Можно этот показатель уменьшить. Второй способ – новые технологии сжигания угля. Например, существуют специальные кальциты, специальные химические добавки, есть технологии, которые удерживают все химические соединения», - пояснил Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Однако, по словам министра, эти технологии работают только на экспериментальном уровне. А для использования на индустриальном уровне необходимо их развитие.

«Угольная отрасль – одна из самых больших, которые у нас развиты с давних времен. Во-вторых, эта работа не привязана к одной компании. В качестве технологии это все можно использовать в дальнейшем. Это рассматривается нашим министерством совместно с другими учреждениями. Другими словами, сейчас нельзя сжигать уголь. Это большой вред экологии. Но, как бы то ни было, это богатство, данное нам. Нужно внимательно смотреть и искать более эффективные способы его применения», - добавил Болат Акчулаков.


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