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Более экологичной стала обновлённая печь на Аксуском заводе ферросплавов

19 Ноября 2019 00:30
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Более экологичной стала обновлённая печь на Аксуском заводе ферросплавов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На Аксуском заводе ферросплавов презентовали новую печь номер 64, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Современный агрегат мощностью 81 МВА, не имеющий аналогов на постсоветском пространстве, отличается рядом передовых достижений мировой металлургической отрасли. Герметичная конструкция снижает потери электроэнергии, а также полностью исключает нежелательные выбросы в атмосферу», - сообщили журналистам в пресс-службе Аксуского завода ферросплавов.

Металлурги Аксуского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром» презентовали инновационную печь №64, которая уже работает. Это, по данным предприятия, первый агрегат масштабного проекта реновации плавильного цеха №6.


«Газоочистная установка печи с двухступенчатой системой фильтрации улавливает и возвращает в производство не только пыль сырьевых материалов, но и весь образующийся в ходе технологического процесса горючий ферросплавный газ. Последний используется для предварительного подогрева сырья и разогрева ковшей», - подчеркнули на заводе.

Эти технологии не только повышают производительность печи в среднем на 35 процентов, но и существенно снижают потребление электроэнергии – до 20 процентов, сообщили здесь.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Экология, Промышленность,
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Автор:

Антон Гагарин

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