Более экологичной стала обновлённая печь на Аксуском заводе ферросплавов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На Аксуском заводе ферросплавов презентовали новую печь номер 64, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Современный агрегат мощностью 81 МВА, не имеющий аналогов на постсоветском пространстве, отличается рядом передовых достижений мировой металлургической отрасли. Герметичная конструкция снижает потери электроэнергии, а также полностью исключает нежелательные выбросы в атмосферу», - сообщили журналистам в пресс-службе Аксуского завода ферросплавов.

Металлурги Аксуского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром» презентовали инновационную печь №64, которая уже работает. Это, по данным предприятия, первый агрегат масштабного проекта реновации плавильного цеха №6.





«Газоочистная установка печи с двухступенчатой системой фильтрации улавливает и возвращает в производство не только пыль сырьевых материалов, но и весь образующийся в ходе технологического процесса горючий ферросплавный газ. Последний используется для предварительного подогрева сырья и разогрева ковшей», - подчеркнули на заводе.

Эти технологии не только повышают производительность печи в среднем на 35 процентов, но и существенно снижают потребление электроэнергии – до 20 процентов, сообщили здесь.