Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Более двухсот пострадавших в ДТП перевезла медавиация

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Апреля 2022, 19:50
Более двухсот пострадавших в ДТП перевезла медавиация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О модернизации службы скорой медицинской помощи сообщил Премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2018 года поэтапно проведена модернизация службы скорой медицинской помощи (далее – СМП) с созданием двухуровневой системы её оказания, применением дифференцированного подхода и внедрением единой информационной системы управления вызовами в регионах. Это позволило обеспечить направление основных сил службы СМП на оказание экстренной медицинской помощи и сократить время прибытия бригад до 14 минут», - сообщил А. Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, за 2021 год среднее время приезда бригад СМП на ДТП составило в городе восемь минут, на селе – 11 минут. Среднее время доставки пострадавшего при ДТП в рамках «золотого часа» – 35 минут. По линии медицинской авиации выполнено 236 вылетов для оказания медицинских услуг 277 пострадавшим от ДТП.

«В целях эффективного использования санитарного автотранспорта все автомашины СМП оснащены системой GPS-навигации, а также приведены к единому унифицированному стандарту. Внедрена новая система обучения специалистов, в том числе проводимое сертифицированными тренерами в соответствии с международными стандартами оказания скорой помощи (BLS, ACLS, PALS, PHTLS). Комплекс указанных и иных мер по модернизации и повышению потенциала службы СМП направлен на снижение смертности, повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе в условиях ДТП», - заключил Премьер.


Премьер-министр РК   ДТП   Здравоохранение   Авиация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны