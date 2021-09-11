Более двухсот нарушений выявлено в организациях образования ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Во всех 35 учреждениях образования Восточно-Казахстанской области, где были проведены проверки, выявлены нарушения, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента образования.

Департамент по обеспечению качества в сфере образования Восточно-Казахстанской области провёл профилактический контроль в 35 организациях образования региона. Во всех организациях были обнаружены нарушения. Об этом рассказала в ходе онлайн пресс-конференции руководитель отдела внешней оценки качества образования вышеупомянутого ведомства Ботагоз Раимбекова.

Всего в первом полугодии 2021 года в учебных учреждениях было выявлено 229 нарушений, из них 98 – грубых, 51 – значительное, 80 – незначительных.

В школах выявили несоответствия фактических данных с информацией в Национальной образовательной базе данных. Разнятся данные, указанные в школьных журналах и в системе Kundelik.kz, которую к тому же педагоги используют нерегулярно. При заполнении школьных журналов допускаются множественные ошибки в написании паспортных данных учащихся, а названия предметов в расписании не соответствуют названиям учебных дисциплин в рабочих учебных планах. Было выявлено несоответствие норме продолжительности времени, отведенного для занятий детей. В одной организации были нарушены санитарно-эпидемиологические требования по наполняемости дошкольных групп – количество детей в группе превышало 25 воспитанников. Существуют и другие проблемы – в некоторых дошкольных учреждениях к занятиям педагогической деятельности допущены лица без соответствующего образования, воспитатели предшкольной подготовки своевременно не проходят курсы повышения квалификации по дошкольному обучению, некоторые из них неправильно составляют индивидуальные карты развития, не отмечают динамику развития детей.

Проверка показала, что в нескольких дошкольных организациях слабо представлена предметно-пространственная развивающая среда, которая обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья детей, их социализацию, на педагогических советах вовсе не рассматривается деятельность дошкольного воспитания, а работа с родителями поставлена плохо.

Выявлено, что слабо организовано обучение на дому. Отсутствуют планы индивидуальных работ для детей с особыми образовательными потребностями. Некоторые педагоги ведут предметы, не соответствующие специальностям, указанным в дипломах об образовании, не имеют сертификатов о прохождении курсовой подготовки. К примеру, в одной из школ предмет начальной военной и технической подготовки ведет учитель изобразительного искусства и черчения, в другой русский язык и литературу в старших классах ведёт учитель начальных классов.

Стандартным требованиям не отвечает система видеонаблюдения в школах и колледжах. Не обеспечено повышение квалификации педагогов, в одном из колледжей не обеспечили прохождение стажировки мастеров производственного обучение в соответствии с требованиями типовых правил деятельности организаций ТиПО. Одно из учреждений не в полной мере обеспечено необходимой учебно-методической литературой.

Как отметила Ботагоз Раимбекова, все организации образования получили предписания с указанием сроков исправления нарушений.