18 Июня 2022 21:32

Более двухсот курсантов выпустились из Костанайской академии МВД

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня для 237 курсантов Костанайской академии МВД имени Ш. Кабылбаева прошел долгожданный выпускной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На торжественном построении дипломы об окончании вуза получили новоиспеченные лейтенанты полиции и уголовно-исполнительной системы, 18 из них вручены дипломы с отличием. Наряду с казахстанскими курсантами, дипломы получили 10 выпускников из Республики Таджикистан.

Вместе с бывшими курсантами трогательный момент разделили руководство академии, близкие и друзья, приехавшие на торжественное мероприятие из многих регионов Казахстана.

Почетные гости заместитель председателя КУИС МВД РК генерал-майор юстиции Мейрам Аюбаев, начальник ДП Костанайской области полковник полиции Болат Омарбеков, ветеран академии Руслан Бекмагамбетов в своих выступлениях отметили, что возлагают на выпускников большие надежды.

Начальник Костанайской академии полковник полиции Нурлан Биекенов выразил твердую уверенность, что каждый стоящий в торжественном строю с гордостью и честью будет носить звание офицера МВД.

«Совсем недавно Академия отметила 50-летний юбилей со дня образования. За это время учебное заведение превратилось в один из ведущих вузов в правоохранительной системе нашего государства и не только, — сказал начальник Академии полковник полиции Нурлан Биекенов. – Дорогие выпускники, запомните, что отныне вы — опора государства, вы — защитники народа. Ежедневно исполняя свои служебные обязанности, помните, что за каждым фактом вашего профессионального действия стоят люди, их судьбы. В добрый путь!»

Выпускник Академии Куандык Ердаулет признается, что учеба в вузе для него когда-то была заветной мечтой, а теперь перед молодым офицером открываются новые горизонты.

«Делая первые шаги во взрослую жизнь, хочется поблагодарить всех преподавателей, курсовых офицеров за огромный вклад в каждого из нас. Спасибо за знания, заботу, поддержку и вечный стимул. Спасибо за то, что верили в нас и всегда помогали. Искренне хотим оправдать ваши надежды и достичь тех больших высот!» – сказал К. Ердаулет.

В завершение мероприятия виновники торжества кружили вальс на плацу, прощались со знаменем и прошлись торжественным маршем.