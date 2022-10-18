Более двух тысяч женщин в Казахстане оказались в приютах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В текущем году полицией направлены в кризисные центры свыше 7,5 тыс. женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Помощь в социальной реабилитации жертв оказывают 57 кризисных центров. В текущем году полицией направлены в кризисные центры свыше 7,5 тыс. женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Из них более 2-х тыс. были размещены в приютах. Однако количество таких центров недостаточно. К примеру, в Шымкенте в полицию поступило более 11 тыс. сообщений о фактах бытового насилия. Однако там действует всего один кризисный центр. Аналогичная ситуация в Атырауской и Северо-Казахстанской областях. А в Абайской и Кызылординской областях такие центры вообще отсутствуют», - сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании Правительства РК.

В МВД считают, что местным исполнительным органам необходимо рассмотреть вопрос организации работы таких центров в регионах, а также увеличения госсоцзаказа на эти цели.

«Полиция принимает меры реагирования только на последствия бытового насилия. В основе их возникновения лежат социальные проблемы, такие как социальная неустроенность, пьянство, наркомания, психические заболевания, увлечение азартными играми, падение морально-нравственных устоев. В их решении требуется консолидация усилий всех заинтересованных государственных органов, акиматов, неправительственного сектора, общественности. В этом направлении необходимо работать не только с жертвами насилия, но и с правонарушителями», - добавил глава МВД.

В связи с этим, он попросил Премьер-Министра РК поручить Министерству здравоохранения РК разработать алгоритм применения психо-коррекционных курсов, организовать подготовку соответствующих специалистов.

Ранее сообщалось, что в текущем году в полицию поступило 100 тыс. сигналов о бытовом насилии.