НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более двух тысяч военнослужащих заболели коронавирусом в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поскольку армия является частью общества, конечно это общая беда - пандемия не обошла стороной Вооруженные силы. В целом, с момента начала пандемии в Вооруженных силах заразились и заболели более двух тысяч человек. Из них сейчас около 100 человек находится на лечении, остальные выздоровели. За исключением, к сожалению, нескольких летальных случаев. Выражаем соболезнование близким этих людей», - сказал в ходе онлайн-брифинга в СЦК Нурлан Ермекбаев.

Ранее министр сообщил, что при введении режима ЧП в связи с пандемией COVID-19 были задействованы 13 тысяч военнослужащих.

Также, по сообщению Нурлана Ермекбаева, без привлечения бюджетных средств в Нур-Султане и Алматы были введены в строй две ПЦР-лаборатории.