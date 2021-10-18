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    18:00, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более двух тысяч водителей не уступили дорогу пешеходам в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 2352 водителя наказаны в Павлодарской области за непредоставление преимущества пешеходам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «В Павлодаре, по улице Академика Сатпаева, водитель не уступил дорогу пешеходам, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Инспектором батальона патрульной полиции водитель был установлен. Им оказался 32-летний водитель автомашины Toyota. В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 600 КРКоАП. Наложен штраф в размере 10 МРП», – сообщил командир батальона патрульной полиции города Павлодар Ренат Шарипов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Павлодарская область
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