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    21:33, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более двух тысяч владельцев оружия проверили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области у 23-летнего сельчанина изъяли незарегистрированное ружье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, молодой житель Айыртауского района взял оружие у своего дяди. 43-летний мужчина не отрицал факта. По его словам, ружьё «ИЖ-27 ЕМ» 12 калибра он нашёл зачехлённым во время работы в поле. Оружие изъято и направлено на экспертизу. В отношении мужчины собран административный материал за незаконное хранение.

    «В регионе прошло оперативно-профилактического мероприятия «Кару» по изъятию из оборота незарегистрированного оружия. За время операции изъято 7 незарегистрированных ружей и свыше 120 незаконно хранящихся патронов. Проверено 2109 владельцев оружия, из них 45 понесли ответственность за нарушения правил хранения, 10 — за нарушение сроков перерегистрации», - сказал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

    Он добавил, что в законодательстве изменились некоторые нормы. В частности, в порядке хранения патронов. Хранить более 2 000 патронов запрещается. До 500 патронов можно держать в одном сейфе с оружием, от 500 до 2000 — только в отдельном сейфе, с сигнализацией — для городских жителей. После обязательного уведомления органов внутренних дел допускается хранение оружия и патронов к нему в оружейных комнатах субъектов, имеющих разрешение на право централизованного хранения.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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