Более двух тысяч владельцев оружия проверили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области у 23-летнего сельчанина изъяли незарегистрированное ружье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, молодой житель Айыртауского района взял оружие у своего дяди. 43-летний мужчина не отрицал факта. По его словам, ружьё «ИЖ-27 ЕМ» 12 калибра он нашёл зачехлённым во время работы в поле. Оружие изъято и направлено на экспертизу. В отношении мужчины собран административный материал за незаконное хранение.

«В регионе прошло оперативно-профилактического мероприятия «Кару» по изъятию из оборота незарегистрированного оружия. За время операции изъято 7 незарегистрированных ружей и свыше 120 незаконно хранящихся патронов. Проверено 2109 владельцев оружия, из них 45 понесли ответственность за нарушения правил хранения, 10 — за нарушение сроков перерегистрации», - сказал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

Он добавил, что в законодательстве изменились некоторые нормы. В частности, в порядке хранения патронов. Хранить более 2 000 патронов запрещается. До 500 патронов можно держать в одном сейфе с оружием, от 500 до 2000 — только в отдельном сейфе, с сигнализацией — для городских жителей. После обязательного уведомления органов внутренних дел допускается хранение оружия и патронов к нему в оружейных комнатах субъектов, имеющих разрешение на право централизованного хранения.