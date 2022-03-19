Более двух тысяч вакансий предложили карагандинцам на ярмарке рабочих мест

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На ярмарке свободных рабочих мест и должностей, которая прошла 17 марта в ТФЦ «Алтын Арба», было предложено более двух тысяч вакансий. В качестве потенциальных работодателей выступили свыше 30 предприятий и организаций Караганды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ярмарку организовал Центр занятости населения акимата города. На ней специалисты проконсультировали 287 соискателей работы, из них 67 получили направления на трудоустройство.

Также в мероприятии приняли участие пять учебных центров профессиональной подготовки на краткосрочных курсах по востребованным рабочим специальностям.

Кроме того, посетителям ярмарки рассказали и о таких проектах в сфере занятости, как «Молодёжная практика», «Первое рабочее место», «Серебряный возраст», «Социальные рабочие места», «Предоставление государственного гранта на реализацию новых бизнес-идей» и др.