Более двух тысяч родителей наказали в РК за уклонение от воспитания своих детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на учете полиции состоят более 5 тысяч подростков и 7 тысяч неблагополучных семей. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала летнего периода и окончания учебных занятий риск травмирования детей или совершения в отношении них противоправных действий значительно возрастает. Основными характерными причинами совершения преступлений подростками и в отношении них является неорганизованность досуга и семейное неблагополучие. На учетах полиции состоят более пяти тысяч подростков и 7 тысяч неблагополучных семей», - сообщил Алексей Милюк в ходе брифинга в СЦК.

По сообщению Алексея Милюка, с начала года более 2 тысяч родителей привлечены к административной ответственности за уклонение от воспитания своих детей, еще порядка 300 судами по ходатайству полиции лишены родительских прав.

«За нахождение подростков без сопровождения законных представителей вне жилых помещений и в развлекательных заведений установлена административная ответственность», - добавил спикер.

Как отметили в МВД, в центрах адаптации несовершеннолетних за безнадзорность помещено около 1,5 тысяч подростков.