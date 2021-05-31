Более двух тысяч родителей наказали в РК за уклонение от воспитания своих детей
«С начала летнего периода и окончания учебных занятий риск травмирования детей или совершения в отношении них противоправных действий значительно возрастает. Основными характерными причинами совершения преступлений подростками и в отношении них является неорганизованность досуга и семейное неблагополучие. На учетах полиции состоят более пяти тысяч подростков и 7 тысяч неблагополучных семей», - сообщил Алексей Милюк в ходе брифинга в СЦК.
По сообщению Алексея Милюка, с начала года более 2 тысяч родителей привлечены к административной ответственности за уклонение от воспитания своих детей, еще порядка 300 судами по ходатайству полиции лишены родительских прав.
«За нахождение подростков без сопровождения законных представителей вне жилых помещений и в развлекательных заведений установлена административная ответственность», - добавил спикер.
Как отметили в МВД, в центрах адаптации несовершеннолетних за безнадзорность помещено около 1,5 тысяч подростков.