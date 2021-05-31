РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:48, 31 Май 2021 | GMT +6

    Более двух тысяч родителей наказали в РК за уклонение от воспитания своих детей

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на учете полиции состоят более 5 тысяч подростков и 7 тысяч неблагополучных семей. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала летнего периода и окончания учебных занятий риск травмирования детей или совершения в отношении них противоправных действий значительно возрастает. Основными характерными причинами совершения преступлений подростками и в отношении них является неорганизованность досуга и семейное неблагополучие. На учетах полиции состоят более пяти тысяч подростков и 7 тысяч неблагополучных семей», - сообщил Алексей Милюк в ходе брифинга в СЦК.

    По сообщению Алексея Милюка, с начала года более 2 тысяч родителей привлечены к административной ответственности за уклонение от воспитания своих детей, еще порядка 300 судами по ходатайству полиции лишены родительских прав.

    «За нахождение подростков без сопровождения законных представителей вне жилых помещений и в развлекательных заведений установлена административная ответственность», - добавил спикер.

    Как отметили в МВД, в центрах адаптации несовершеннолетних за безнадзорность помещено около 1,5 тысяч подростков.


    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:52
    Каратауских краснокнижных архаров стало больше в Казахстане
    Сегодня, 15:51
    Сыр из Семея стал лучшим во Франции
    Сегодня, 15:40
    В Англии запретили одноразовые пластиковые столовые приборы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!