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Более двух тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Астане

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Апреля 2023, 15:02
Более двух тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице коммунальные службы продолжают работу по очистке города от снега. Днем, 15 апреля, в снегоуборочных работах задействованы более двух тысяч дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

С утра в уборке улиц и дорог столицы от снега задействованы более двух тысяч дорожных рабочих и около 1000 единиц спецтехники.

Снегоуборочные работы взяты на контроль и ведутся согласно установленному плану.

Всего с начала зимнего периода из города вывезено более 3,9 млн кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 312 723 рейсов.

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По прогнозу синоптиков «Казгидромета», 15 апреля в столице ожидается переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы до 23 метров в секунду. Резкое понижение температуры воздуха ночью и днём до минус 5-7 градусов.

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