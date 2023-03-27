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Более двух тысяч преступлений совершено в Казахстане за неделю

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Марта 2023, 14:23
Более двух тысяч преступлений совершено в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек доложила о криминогенной обстановке в стране за неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2 270 преступлений, 1 338 из них раскрыто за сутки. Полицейские раскрыли по горячим следам 10 убийств, 1 умышленных фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, а также раскрыли 27 грабежей, 358 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

За прошлую неделю совершено 2 918 преступлений, 1 842 из них раскрыли за сутки: 12 убийств, 6 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, также раскрыто 26 грабежей и 455 краж чужого имущества.


Борьба с преступностью   МВД РК   Криминал  
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