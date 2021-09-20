РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:12, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более двух тысяч преступлений раскрыли за сутки в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю совершено 3190 преступлений. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3 190 преступлений, 2 166 из них раскрыто в течение суток», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге.

    Согласно озвученным данным, полицейскими раскрыто по «горячим следам» 7 убийств, 7 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыто 34 грабежа, 457 краж чужого имущества.

    Было также отмечено, что министр внутренних дел на площадке партии «Nur Otan» принял граждан. Обращения к главе ведомства поступали от жителей регионов по видеосвязи в прямом эфире. В основном они касались качества и соблюдения сроков расследования уголовных дел, розыску пропавших, вопросов миграционного законодательства и приема на работу.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Главная Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!