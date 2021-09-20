Более двух тысяч преступлений раскрыли за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю совершено 3190 преступлений. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3 190 преступлений, 2 166 из них раскрыто в течение суток», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге.

Согласно озвученным данным, полицейскими раскрыто по «горячим следам» 7 убийств, 7 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыто 34 грабежа, 457 краж чужого имущества.

Было также отмечено, что министр внутренних дел на площадке партии «Nur Otan» принял граждан. Обращения к главе ведомства поступали от жителей регионов по видеосвязи в прямом эфире. В основном они касались качества и соблюдения сроков расследования уголовных дел, розыску пропавших, вопросов миграционного законодательства и приема на работу.