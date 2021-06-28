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    11:30, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Более двух тысяч преступлений  раскрыли в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О криминогенной обстановке в стране рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3 121 преступление, 2 071 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 15 убийств, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 3 разбоя , раскрыто 37 грабежей, 519 краж чужого имущества», - сообщил Нурдильда Ораз.

    Спикер также добавил, что в День казахстанской полиции наградили победителей первого республиканского конкурса произведений детективного жанра.

    В ноябре прошлого года МВД впервые в истории страны объявило республиканский конкурс детективных работ «Серт».

    Конкурс посвящен 30-летию Независимости Республики Казахстан и его цель - привлечь внимание общественности к сложной и зачастую опасной для жизни и здоровья работе полицейских.

    Представленные на конкурс работы, а их было более 30, – новинки в писательской среде, которые ранее не публиковались и не известны широкому кругу читателей.

    «Детективный жанр занимает большое место в мировой литературе. Такие работы помогают сотрудникам правоохранительных органов честно и справедливо выполнять свои обязанности перед Отечеством», - отметил на церемонии награждения министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

    Победителям были вручены специально разработанные к конкурсу хрустальные статуэтки «Серт» и памятные подарки.

    Как отметил министр, конкурс произведений детективного жанра «Серт» будет проводиться в Казахстане ежегодно.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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