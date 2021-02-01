РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:03, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Более двух тысяч преступлений раскрыли в Казахстане за неделю

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О криминогенной обстановке в стране рассказали в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3146 преступлений, 2042 из них раскрыто в течение суток.

    Полицейскими раскрыто по горячим следам 8 убийств, 8 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 3 грабежа, 437 краж чужого имущества», - сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз на онлайн-брифинге в ведомстве.

    Напомним, ранее в министерстве сообщили о запуске мобильного приложения «102».

    С помощью нового процесса приема сообщений граждан в полицию каждый житель страны может направлять в органы внутренних дел информацию о совершенном правонарушении – случаях вандализма, выброса мусора в общественных местах, наркоторговле и многом другом.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:30
    Нам жалоб не поступало - глава Минпромышленности об «одноразовой форме» для Азиады
    Сегодня, 14:30
    Десятое «серебро» Азиады-2023 принес Казахстану Данил Мусабаев
    Сегодня, 14:24
    Чисто ДТП снизилось после легализации авто - МВД РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!