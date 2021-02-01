Более двух тысяч преступлений раскрыли в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О криминогенной обстановке в стране рассказали в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3146 преступлений, 2042 из них раскрыто в течение суток.

Полицейскими раскрыто по горячим следам 8 убийств, 8 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 3 грабежа, 437 краж чужого имущества», - сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз на онлайн-брифинге в ведомстве.

Напомним, ранее в министерстве сообщили о запуске мобильного приложения «102».

С помощью нового процесса приема сообщений граждан в полицию каждый житель страны может направлять в органы внутренних дел информацию о совершенном правонарушении – случаях вандализма, выброса мусора в общественных местах, наркоторговле и многом другом.